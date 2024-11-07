Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть управляющих компаний в Уфе не справились с первым снегопадом

Шесть управляющих компаний в Уфе не справились с первым снегопадом. В случае неустранения нарушений правил благоустройства они будут оштрафованы. Об этом заявили в городской администрации.

Источник: Агентство «Москва»

Сообщается, что столичные власти осмотрели дворы 68 домов. В 12 из них выявлены нарушения — управляющие компании не очистили входы от снега. Основное внимание обращали на очистку входных групп, тротуаров, контейнерных площадок.

«Шести УК выданы предписания в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства. В случае неисполнения требований они будут привлечены к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в октябре мэр Ратмир Мавлиев на одном из совещаний в ситуационном центре Уфы заявлял, что в этом году дорожникам и коммунальщикам придется туго — за кашу на дорогах и заваленные проезды их будут штрафовать. Он поручил профильному управлению разослать рекомендации по всем УК города и напомнить нормы уборки.

ЖКХ