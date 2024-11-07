Шесть управляющих компаний в Уфе не справились с первым снегопадом

Сообщается, что столичные власти осмотрели дворы 68 домов. В 12 из них выявлены нарушения — управляющие компании не очистили входы от снега. Основное внимание обращали на очистку входных групп, тротуаров, контейнерных площадок.
«Шести УК выданы предписания в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства. В случае неисполнения требований они будут привлечены к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в октябре мэр Ратмир Мавлиев на одном из совещаний в ситуационном центре Уфы заявлял, что в этом году дорожникам и коммунальщикам придется туго — за кашу на дорогах и заваленные проезды их будут штрафовать. Он поручил профильному управлению разослать рекомендации по всем УК города и напомнить нормы уборки.