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В Красноярске снова ожидается сильный ветер

Жителей краевого центра предупредили о сильном ветре.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 8 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, на дорогах края, Хакасии и Тувы гололедица. В горных районах региона лавиноопасно.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Телефон экстренных служб — 112.