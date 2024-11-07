В Красноярске снова ожидается сильный ветер

Завтра, 8 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, на дорогах края, Хакасии и Тувы гололедица. В горных районах региона лавиноопасно.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Телефон экстренных служб — 112.