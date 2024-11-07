В Свердловской области похолодает до −22°

В субботу, 9 ноября, на Урал придет кратковременная оттепель. «Поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега», — сказано в сообщении. Температура воздуха ночью −3°…-8°, днем — 0°…+5°.