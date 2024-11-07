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В Свердловской области похолодает до −22°

На территории Свердловской области в пятницу, 8 ноября, ночная температура воздуха составит −7°…-12°, на севере температура опустится до −17°…-22°. Днем будет −1°…-6°, сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Коммерсантъ

В субботу, 9 ноября, на Урал придет кратковременная оттепель. «Поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега», — сказано в сообщении. Температура воздуха ночью −3°…-8°, днем — 0°…+5°.

В воскресенье, 10 ноября, в течение дня быстро похолодает. При прохождении холодного фронта вероятны порывы северо-западного ветра до 17 м/с. Температура ночью составит −1°…-6°, днем — −1°…-4° (на крайнем юге области будет около 0°).