В Свердловской области похолодает до −22°

В субботу, 9 ноября, на Урал придет кратковременная оттепель. «Поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега», — сказано в сообщении. Температура воздуха ночью −3°…-8°, днем — 0°…+5°.
В воскресенье, 10 ноября, в течение дня быстро похолодает. При прохождении холодного фронта вероятны порывы северо-западного ветра до 17 м/с. Температура ночью составит −1°…-6°, днем — −1°…-4° (на крайнем юге области будет около 0°).