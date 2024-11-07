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Поиск пропавшего без вести мужчины окончен в Перми спустя пять дней

Он исчез в Свердловском районе.

Источник: Соцсети

Поиск мужчины, который пропал без вести в Перми, окончен спустя пять дней, сообщает «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о мужчине 1966 года рождения, который пропал в краевой столице 2 ноября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что исчезнувшего пермяка в последний раз видели в Свердловском районе города. Местоположение мужчины было неизвестно на протяжении пяти дней. Утром 7 ноября волонтёры сообщили, что поиски были остановлены.

«Найден! Жив!», — рассказали в поисковом отряде.

В организации поблагодарили всех причастных за помощь и призвали неравнодушных жителей Перми снять репосты. Подробности того, где и как был обнаружен пермяк, не разглашаются.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках 56-летнего мужчины, который пропал в микрорайоне Верхняя Курья 22 октября. Почти две недели о том, где находится Александр Каменских, неизвестно. Волонтёры поискового отряда разместили ориентировку с приметами и описанием мужчины.