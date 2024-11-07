Поиск пропавшего без вести мужчины окончен в Перми спустя пять дней

Речь идёт о мужчине 1966 года рождения, который пропал в краевой столице 2 ноября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что исчезнувшего пермяка в последний раз видели в Свердловском районе города. Местоположение мужчины было неизвестно на протяжении пяти дней. Утром 7 ноября волонтёры сообщили, что поиски были остановлены.