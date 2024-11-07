Автобусные маршруты под Петербургом продлят и синхронизируют с электричками

При этом предполагается, что часть маршрутов перейдет на регулируемый тариф, что позволит пассажирам воспользоваться льготами на проезд. Среди них — № 635 и № 105А, соединяющие Новоселье и «Изумрудный город» со станцией метро «Проспект Ветеранов». Также по обращениям жителей района будет сохранен действующий маршрут № 486 В Горбунки — «Проспект Ветеранов», добавили в комитете.