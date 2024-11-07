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Автобусные маршруты под Петербургом продлят и синхронизируют с электричками

Комитет по транспорту Ленинградской области принял решение продлить до железнодорожных станций и синхронизировать с электричками до Петербурга и Ломоносова несколько автобусных маршрутов. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

В частности, маршрут № 632А с нового года продлевается до ж/д станции «Красное Село», № 653А из Аннино — до станции «Новый Петергоф». Также запускается новый маршрут № 479 — от деревни Ретселя до Красного Села. Сделано это по запросам жителей, отметили в областном комтрансе.

При этом предполагается, что часть маршрутов перейдет на регулируемый тариф, что позволит пассажирам воспользоваться льготами на проезд. Среди них — № 635 и № 105А, соединяющие Новоселье и «Изумрудный город» со станцией метро «Проспект Ветеранов». Также по обращениям жителей района будет сохранен действующий маршрут № 486 В Горбунки — «Проспект Ветеранов», добавили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что несколько десятков автобусных остановок в Петербурге получили новое наименование с 1 ноября.