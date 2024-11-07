В школах Екатеринбурга не хватает больше 100 учителей

В школах Екатеринбурга не хватает больше 100 преподавателей. Привлекать учителей планируют введением новых дополнительных мер. Об этом сообщила директор Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова на радио «Комсомольская правда» (92.3 FM).
— Около месяца назад мне предоставляли статистику. На тот период в школах Екатеринбурга не хватало 143 педагога. Руководители приняли все меры: распределение педнагрузки, приглашения совместителей, размещение вакансий. Тем не менее эти вакансии остаются. Мы это признаем. Конечно, нам хочется применить какие-то дополнительные мотивирующие меры, которые привлекут сотрудников, — рассказала Инна Гумбатова.
Напомним, что ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, как решается кадровый вопрос в школах. Также глава ведомства признал, что многие жалобы родителей учеников на качество образования обоснованы.
Ухудшение качества образования связали с дефицитом кадров в школах. На одного учителя приходится более 30 часов в неделю, что сказывается на качестве образования.