В школах Екатеринбурга не хватает больше 100 учителей

— Около месяца назад мне предоставляли статистику. На тот период в школах Екатеринбурга не хватало 143 педагога. Руководители приняли все меры: распределение педнагрузки, приглашения совместителей, размещение вакансий. Тем не менее эти вакансии остаются. Мы это признаем. Конечно, нам хочется применить какие-то дополнительные мотивирующие меры, которые привлекут сотрудников, — рассказала Инна Гумбатова.