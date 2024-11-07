Единая служба 112 вызова скорой, милиции, МЧС, ЖКХ появилась в Минской области. Это следует из решения, которое было подписано главой Минского облисполкома Александром Турчиным. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Говорится, что в состав указанной службы войдут 13 организаций. Называются управление внутренних дел Миноблисполкома, Минское областное управление МЧС, Минский областной центр скорой медпомощи, управление государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел облисполкома.
Также указываются управление Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области, Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области, «Минскоблгаз», «Минскоблдорстрой», «Мингаз». Названы «Минскавтодор-Центр», Минский филиал «Белтелекома», Минское отделение Белорусской железной дороги, «Минскэнерго».
В документе сказано, что цель создания единой дежурно-диспетчерской службы состоит в том, чтобы обеспечить возможность обращения за экстренной помощью на единый номер 112, оперативного реагирования на угрозу, а также возникновение ЧС природного или техногенного характера.
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