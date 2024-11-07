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На улицах Уфы стартовали массовые проверки пассажирского транспорта

Рейдовые мероприятия проходят на кольце Центрального рынка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.

В ведомстве рассказали, что посты ДПС находятся на Центральном рынке. Инспекторы намерены проверить водителей автобусов и состояние транспорта.

Жителей и гостей Уфы просят отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и быть крайне внимательными на данном участке дороги.

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