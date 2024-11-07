На улицах Уфы стартовали массовые проверки пассажирского транспорта

В Уфе начались сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.
В ведомстве рассказали, что посты ДПС находятся на Центральном рынке. Инспекторы намерены проверить водителей автобусов и состояние транспорта.
Жителей и гостей Уфы просят отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием и быть крайне внимательными на данном участке дороги.
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