Синоптики прогнозируют снег и метель до конца недели

Ранее мы сообщали, что на Омск 6 ноября обрушился снегопад. Днём из-за снега уже образовались девятибалльные пробки, хотя рабочий день у большинства омичей ещё не кончился. Цены на такси тоже оставляют желать лучшего — за пару километров придётся заплатить более 300 рублей. Водители сообщают, что на дорогах Омска много аварий, так как очень скользко. Кто ещё не успел сменить резину к зиме — срочно сделайте это в ближайшее время.