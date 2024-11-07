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Синоптики прогнозируют снег и метель до конца недели

Потепления не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщило, что в ближайшие три дня в Омске будет метель и отрицательная температура. Потепления не ожидается.

Согласно данным синоптиков, в пятницу, 8 ноября, температура воздуха составит −5…-10. Также ожидается метель, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах снежные заносы, гололедица. В субботу, 9 ноября, температура воздуха составит −3…-8. Также ожидается снег, метель, а также гололедица и ветер 15−20 м/с. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.

Ранее мы сообщали, что на Омск 6 ноября обрушился снегопад. Днём из-за снега уже образовались девятибалльные пробки, хотя рабочий день у большинства омичей ещё не кончился. Цены на такси тоже оставляют желать лучшего — за пару километров придётся заплатить более 300 рублей. Водители сообщают, что на дорогах Омска много аварий, так как очень скользко. Кто ещё не успел сменить резину к зиме — срочно сделайте это в ближайшее время.