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Одностороннее движение восстановят на Уктусе в Екатеринбурге

В мэрии сообщили об окончании строительства улицы Рощинская.

В Екатеринбурге в связи с окончанием строительства улицы Рощинской с 11 ноября восстановится схема организации дорожного движения в микрорайоне Уктус. На некоторых участках будет восстановлено одностороннее движение:

по улице Яблоневая — от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону Молодогвардейцев;

по улице Шатровая — от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону Якутской;

по улице Алтайская — от пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый до улицы Якутской, в сторону Якутской.

При этом улица Алтайская на участке от улицы Рощинской до пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый станет двухсторонней, отметили в администрации.