Одностороннее движение восстановят на Уктусе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в связи с окончанием строительства улицы Рощинской с 11 ноября восстановится схема организации дорожного движения в микрорайоне Уктус. На некоторых участках будет восстановлено одностороннее движение:
по улице Яблоневая — от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону Молодогвардейцев;
по улице Шатровая — от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону Якутской;
по улице Алтайская — от пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый до улицы Якутской, в сторону Якутской.
При этом улица Алтайская на участке от улицы Рощинской до пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый станет двухсторонней, отметили в администрации.