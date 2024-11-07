Стало известно, что будет с волками, которые напали на телят в Тарском районе

По его словам, случаи такого нападения не редкость. Например, в Колосовском районе из-за подобной ситуации медведь задрал овцу. Но для людей животные по-прежнему не представляют никакой угрозы. Хищники лишь пользуются бесконтрольным выпасом домашнего скота. Чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, Леонид Ситин рекомендует ограничивать территорию выпаса или приставлять к стаду пастуха.