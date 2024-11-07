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Стало известно, что будет с волками, которые напали на телят в Тарском районе

Хищники разорвали животных, которые отстали от стада.

Источник: Om1 Омск

Заместитель директора управления охраны животного мира, начальник отдела охотничьего хозяйства Леонид Ситин рассказал порталу Om1.ru, что будет с волками, которые напали на телят в Тарском районе.

По его словам, случаи такого нападения не редкость. Например, в Колосовском районе из-за подобной ситуации медведь задрал овцу. Но для людей животные по-прежнему не представляют никакой угрозы. Хищники лишь пользуются бесконтрольным выпасом домашнего скота. Чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, Леонид Ситин рекомендует ограничивать территорию выпаса или приставлять к стаду пастуха.

Добавим, что на территории Омской области официально продолжается сезон охоты, в том числе разрешается охотиться и на волков. Регулирование численности животных находится на контроле министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

флора и фауна