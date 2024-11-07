В МЭИ создали технологию повышения точности движения экзоскелета

«Новые решения для экзоскелетов, создаваемые нашими учеными, смогут не только увеличить производительность труда, но и снизить возможные непредвиденные ситуации от неточной интерпретации действий носителя экзоскелета. Такие разработки обеспечивают комфорт и надежность, а также открывают широкий спектр областей их применения: для личного пользования по медицинским показаниям или для работы в промышленности и строительстве», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, чьи слова приводятся в сообщении.