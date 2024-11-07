В МЭИ создали технологию повышения точности движения экзоскелета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали программный комплекс, который помогает повышать точность движений у перспективных экзоскелетов со звеньями переменной длины, сообщает пресс-служба вуза.
В сообщении отмечается, что технология позволяет снизить различия между движениями опорно-двигательного аппарата человека и экзоскелета, что повышает комфортабельность их использования.
«Новые решения для экзоскелетов, создаваемые нашими учеными, смогут не только увеличить производительность труда, но и снизить возможные непредвиденные ситуации от неточной интерпретации действий носителя экзоскелета. Такие разработки обеспечивают комфорт и надежность, а также открывают широкий спектр областей их применения: для личного пользования по медицинским показаниям или для работы в промышленности и строительстве», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, чьи слова приводятся в сообщении.
Перспективные экзоскелеты могут дополняться звеньями и элементами в зависимости от потребностей пользователя. Разработано несколько конструкций участков переменной длины: с пружинным элементом, с электроприводом и винтовой либо реечной передачами, с применением магнитно-реологической жидкости.
Программный комплекс и перспективные модели экзоскелетов разработаны коллективом ученых на кафедре высшей математики и кафедре технологических машин и оборудования смоленского филиала НИУ «МЭИ» под руководством доктора физико-математических наук Андрея Борисова в рамках работы над грантами РФФИ и РНФ.