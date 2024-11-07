Под Калининградом крупные ЖК и СНТ останутся без света из-за реконструкции линии электропередач (список)

В посёлке Голубево и ряде СНТ под Калининградом не будет электричества с 8 по 19 октября из-за реконструкции ЛЭП. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь» в ответ на запрос.
«Будет смонтирован изолированный провод, устойчивый к непогоде. Установят устройства, которые в случае нештатной ситуации позволяют точно определить повреждённый участок на ЛЭП и сократить время устранения технологического нарушения», — объяснили в пресс-службе компании и предоставили полный список отключений.
8 ноября с 9 до 18 часов
- ЖК «Новое Голубево»,
- «Рублёвочка Вест»,
- посёлок Голубево (на улицах 2-й и 3-й Стрелецкой, Д. Давыдова, Радушной, Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Озёрной, Лазурной, в Ивановском переулке и Казачьем переулке, 1−8).
11 ноября с 9 до 18 часов
- СНТ «Залесье»,
- ДНТ «Балтийская деревня»,
- СТ «Весна»,
- СНТ «Лазурное».
12 ноября с 9 до 18 часов
Посёлок Голубево, улица Центральная, 19−29 и 11−15.
13 ноября с 9 до 18 часов
- Посёлок Голубево, улица Вокзальная, 3−4,
- железнодорожная станция Голубево.
14 ноября с 9 до 18 часов
- ЖК «Новое Голубево»,
- «Рублёвочка Вест»,
- в посёлке Голубево на улицах Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Изумрудной, Озёрной, Лазурной, Сосновой, в Ивановском переулке.
15 ноября с 9 до 18 часов
- СНТ «Залесье»,
- ДНТ «Балтийская деревня»,
- СТ «Весна»,
- СНТ «Лазурное».
18 ноября с 9 до 18 часов
В посёлке Голубево на улицах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковой, Центральной, Сосновой, Изумрудной.
19 ноября с 9 до 18 часов
- ЖК «Новое Голубево»,
- «Рублёвочка Вест»,
- в посёлке Голубево на улицах Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Озёрной, Лазурной, в Ивановском переулке.
Для потребителей будет работать телефон горячей линии 8−800−220−0−220.