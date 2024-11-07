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Под Калининградом крупные ЖК и СНТ останутся без света из-за реконструкции линии электропередач (список)

Работы завершатся 19 ноября.

Источник: AP 2024

В посёлке Голубево и ряде СНТ под Калининградом не будет электричества с 8 по 19 октября из-за реконструкции ЛЭП. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь» в ответ на запрос.

«Будет смонтирован изолированный провод, устойчивый к непогоде. Установят устройства, которые в случае нештатной ситуации позволяют точно определить повреждённый участок на ЛЭП и сократить время устранения технологического нарушения», — объяснили в пресс-службе компании и предоставили полный список отключений.

8 ноября с 9 до 18 часов

  1. ЖК «Новое Голубево»,
  2. «Рублёвочка Вест»,
  3. посёлок Голубево (на улицах 2-й и 3-й Стрелецкой, Д. Давыдова, Радушной, Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Озёрной, Лазурной, в Ивановском переулке и Казачьем переулке, 1−8).

11 ноября с 9 до 18 часов

  1. СНТ «Залесье»,
  2. ДНТ «Балтийская деревня»,
  3. СТ «Весна»,
  4. СНТ «Лазурное».

12 ноября с 9 до 18 часов

Посёлок Голубево, улица Центральная, 19−29 и 11−15.

13 ноября с 9 до 18 часов

  1. Посёлок Голубево, улица Вокзальная, 3−4,
  2. железнодорожная станция Голубево.

14 ноября с 9 до 18 часов

  1. ЖК «Новое Голубево»,
  2. «Рублёвочка Вест»,
  3. в посёлке Голубево на улицах Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Изумрудной, Озёрной, Лазурной, Сосновой, в Ивановском переулке.

15 ноября с 9 до 18 часов

  1. СНТ «Залесье»,
  2. ДНТ «Балтийская деревня»,
  3. СТ «Весна»,
  4. СНТ «Лазурное».

18 ноября с 9 до 18 часов

В посёлке Голубево на улицах 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковой, Центральной, Сосновой, Изумрудной.

19 ноября с 9 до 18 часов

  1. ЖК «Новое Голубево»,
  2. «Рублёвочка Вест»,
  3. в посёлке Голубево на улицах Шоколадной, Дубовой, Рязанской, Балтийской, Ульяновской, Ильюшинской, Таёжной, Озёрной, Лазурной, в Ивановском переулке.

Для потребителей будет работать телефон горячей линии 8−800−220−0−220.

ЖКХ