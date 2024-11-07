Создана система ИИ, определяющая риск развития осложнений после инфаркта

В ходе этих наблюдений лечащие врачи не только отслеживали перемены в состоянии сердца и сосудов больных, но также выделяли ДНК и определяли, были ли участники наблюдений носителями определенных мутаций в гене VEGFR-2, усугубляющих последствия перенесенного инфаркта. Кирдеев и его коллеги воспользовались этими данными для обучения изученных ими алгоритмов, при помощи которых они оценили влияние 39 факторов риска, в том числе мутаций в гене VEGFR-2, на риск гибели пациентов и развитие осложнений.