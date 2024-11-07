Омские светофоры будут подстраиваться под дорожный трафик, сокращая время в пути

В Омске продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день в городе модернизировали 42 светофора, установили 71 радиолокационный детектор транспорта и два видеодетектора, а также интеграционную платформу, которая связывает между собой различные подсистемы и собирает данные для оптимального управления транспортными потоками.
Теперь инженеры могут удалённо управлять светофорами и вносить корректировки в течение 3−5 минут. Система также позволяет запрограммировать режимы работы светофоров заранее, адаптируя их под расписание будней, выходных или праздников.
«Впервые в городе организовано гибкое управление дорожным движением на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия. Разрешающий сигнал светофора для трамвая включается только в момент подъезда трамвая к улице 10 лет Октября, распознавание трамвая осуществляется с помощью современных видеодетекторов транспорта. Всё остальное время работает зелёный сигнал светофора для транспорта, движущегося по улице 10 лет Октября», — отметил директор казённого учреждения региона «Управление дорожного хозяйства Омской области» Сергей Коваленко.
До конца этого года в Омске установят 41 радиолокационный детектор транспорта и модернизируют ещё 10 светофоров. К 2025 году появится возможность выполнять настройку адаптивного управления, когда сигналы светофора будут включаться определённым образом для сокращения времени пребывания транспорта на перекрёстках.