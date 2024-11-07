Омские светофоры будут подстраиваться под дорожный трафик, сокращая время в пути

В Омске продолжаются работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день в городе модернизировали 42 светофора, установили 71 радиолокационный детектор транспорта и два видеодетектора, а также интеграционную платформу, которая связывает между собой различные подсистемы и собирает данные для оптимального управления транспортными потоками.