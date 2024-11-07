По решению суда у многоэтажки на 3-й Енисейской возведут новую подпорную стену

Омские суды обязали застройщика многоэтажки на улице 3-й Енисейской, 28/1 построить подпорную стену с близлежащим домом. В прошлом году на этом месте произошел обвал грунта на парковке.
Согласно материалам дела, ООО Специализированный застройщик «Сибирский строитель» ввел в эксплуатацию многоэтажку на улице 3-й Енисейской, 28/1, где 8 августа 2023 года на парковкепроизошел обвал грунта. Позже на торцевой части дома с конструкцией подъезда также выявили просадку грунта. По этой причине застройщик решил самостоятельно снести подпорную стену.
Из-за длительного отсутствия подпорной стены прокуратура решила обратиться суд. Инстанция рассмотрела требования прокурора и обязал ответчика возвести новую подпорную стену для соблюдения требований градостроительных и технических регламентов.