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По решению суда у многоэтажки на 3-й Енисейской возведут новую подпорную стену

В прошлом году у дома произошел обвал грунта.

Источник: Комсомольская правда

Омские суды обязали застройщика многоэтажки на улице 3-й Енисейской, 28/1 построить подпорную стену с близлежащим домом. В прошлом году на этом месте произошел обвал грунта на парковке.

Согласно материалам дела, ООО Специализированный застройщик «Сибирский строитель» ввел в эксплуатацию многоэтажку на улице 3-й Енисейской, 28/1, где 8 августа 2023 года на парковкепроизошел обвал грунта. Позже на торцевой части дома с конструкцией подъезда также выявили просадку грунта. По этой причине застройщик решил самостоятельно снести подпорную стену.

Из-за длительного отсутствия подпорной стены прокуратура решила обратиться суд. Инстанция рассмотрела требования прокурора и обязал ответчика возвести новую подпорную стену для соблюдения требований градостроительных и технических регламентов.