По решению суда у многоэтажки на 3-й Енисейской возведут новую подпорную стену

Согласно материалам дела, ООО Специализированный застройщик «Сибирский строитель» ввел в эксплуатацию многоэтажку на улице 3-й Енисейской, 28/1, где 8 августа 2023 года на парковкепроизошел обвал грунта. Позже на торцевой части дома с конструкцией подъезда также выявили просадку грунта. По этой причине застройщик решил самостоятельно снести подпорную стену.