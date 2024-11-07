Собственник подала апелляцию по делу о строительстве на площади Ленина в Ростове

В Ростове-на-Дону индивидуальный предприниматель подала жалобу из-за временного запрета строительства на площади Ленина. Теперь спорную ситуацию рассмотрят в 15 арбитражном апелляционном суде.
Жалоба поступила в инстанцию 2 ноября 2024 года. Немного позже, 6 ноября, обращение приняли к рассмотрению. Новые слушания назначили на 4 декабря 2024 года.
Истец выразила несогласие с решением Арбитражного суда Ростовской области. Напомним, ранее представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» добились запрета строительных работ на период «устранения нарушений».
Добавим, весной 2024 года стало известно о начале застройки площади Ленина. Еще раньше сообщалось, что на указанной территории до конца года собираются возвести двухэтажный магазин, который должен «почти полностью повторять периметр участка».