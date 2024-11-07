Певица Клава Кока анонсировала альбом «Депрессаунд»

Поп-звезда Клава Кока в своих соцсетях рассказала, что выпустит новую, третью по счету пластинку «Депрессаунд» 22 ноября. В полноформатник войдут «девять лирических треков о любви».
В записи лонгплея приняли участие «самые красивые голоса»: Леша Свик, Andro, Мари Краймбрери и Кирилл Скрипник. Фит со Свиком «По знакомым улицам» уже знаком слушателям. Также до релиза студийника должен выйти сингл «Убегай».
Предыдущий альбом Клавы «Неприлично о личном» увидел свет в 2019 году. В августе певица представила песню «Лето».