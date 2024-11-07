В Петербурге опровергли случай заражения вирусом Коксаки

Однако это не значит, что заболевание обойдет город стороной. В некоторых регионах России случаи заражения данным вирусом уже зарегистрированы. «По предварительным данным, болезнь завезли туристы, возвращающиеся с отдыха из Турции», — напоминают санитарные врачи.
Медики напоминают признаки, при появлении которых нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Это повышение температуры, отсутствие аппетита, рвота, диарея, сильная головная боль, а также появившиеся проблемы с дыханием и судороги. В ряде случаев осложнениями вируса могут стать тяжелые недуги: менингит, энцефалит, миокардит.