В Петербурге опровергли случай заражения вирусом Коксаки

В Северной столице не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Коксаки. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Так что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что в одной из детских больниц города зарегистрирован первый больной с этим диагнозом, не соответствует действительности.