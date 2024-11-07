Почему одни русскоязычные американцы поддержали Трампа, а другие — Камалу Харрис

Камала Харрис как будто вообще не компетентна. Предлагала облагать налогами богатых. Это же абсолютно популистская фигня, потому что в Америке у всех миллионеров и миллиардеров вложения находятся в самом бизнесе, то есть это корпоративная собственность. Налог они будут платить только с тех денег, который выведут, выводят они ровно столько, сколько им в данный момент нужно.