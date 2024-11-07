В калининградской школе набрали столько десятиклассников, что всем не хватило учебников

В школе № 57 Калининграда ученикам 10-х классов не хватило учебников. О причинах и принятых мерах «Клопс» сообщили в комитете по образованию городской администрации Калининграда в ответ на официальный запрос.
Родители обучающихся на Флотской ребят пожаловались в региональное министерство образования, которое вынесло предостережение учреждению. Как объяснили в муниципальном ведомстве, в десятые классы поступило гораздо больше учеников, чем предполагалось.
«На 2024−2025 учебный год планировалось к зачислению 103 десятиклассника, фактически 10.08.2024 зачислено 152», — говорится в документе за подписью и. о. председателя комитета Натальи Ивковой.
Из-за этого в начале нового учебного года школе пришлось экстренно закупать дополнительные учебники. Дата поставки зависит от типографий, которые их печатают.
«В школе имеются печатные учебники по всем предметам. Для работы дома были приобретены электронные учебники на каждого учащегося, выданы пароли для доступа», — сообщила Ивкова.
Примечательно, что в комитете по образованию не располагают информацией о подобных проблемах в других калининградских школах.