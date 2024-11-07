Производство козьего молока увеличилось в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области отмечается рост производства козьего молока. Так, за девять месяцев 2024 года хозяйства произвели 92 тонны молока. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за предыдущий идентичный период получили всего 80 тонн.
— Рост объемов производства козьего молока обусловлен увеличением поголовья стада в связи с растущим спросом на козье молоко как источник диетического питания для детей и взрослых, — сказал заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Лобыцин.
В фермеры региона держат более 840 коз. В поголовье скота преобладает зааненская порода коз, которая обеспечивает большой надой молока. Оно идет на сыроварни и молочные кухни. Среди районов по количеству скота лидирует Нижнеудинский район. Следующие места занимает Баяндаевский и Иркутский район.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Иркутской области появится почти 70 фотоловушек. Они помогут выявлять нарушителей, которые вредят лесному фонду.