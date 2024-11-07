В администрации Перми рассказали, будет ли в этом году ледовый городок

В центре новогоднего стола будут возвышаться три чайных сервиза изо льда. Одним из них вряд ли могли пользоваться пермяки во время чаепитий: его изготовили в единственном экземпляре в Петербурге в 1756 году для императрицы Елизаветы Петровны, бока чашек и чайника украсили рельефными разноцветными цветочками. А вот ленинградский сервиз «Кобальтовая сеточка», который завоевал в 1958 году золотую медаль на Всемирной выставке, был очень популярен в народе. Самая высокая ледяная скульптура одного из сервизов будет иметь почти четырехметровую высоту.