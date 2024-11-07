В администрации Перми рассказали, будет ли в этом году ледовый городок

Выпавший в ноябре снег напомнил пермякам о приближении Нового года. А тут сообщение, которое встревожило горожан: на конкурс по строительству ледового городка не поступило ни одной заявки.
Неужели на этот раз эспланада не будет праздничной?
— Обязательно будет! — заверили в городской администрации. — Ледовый городок, как и положено, откроется 27 декабря. Варианты заключения контракта сейчас прорабатываются в соответствии с действующим законодательством.
В последние годы ледовый городок возводили пермские скульпторы. Почему же на этот раз они не предложили свои услуги?
В мэрии объяснили, что нынче решено делать горки на эспланаде деревянными, а не ледяными:
— Пермские подрядчики раньше специализировались именно на изготовлении объектов изо льда. Но ледяные горки приходилось закрывать для посещения во время оттепелей. К тому же из дерева они более надежные и безопасные. Поэтому в новой концепции предусмотрели подход в виде сочетания ледовых объектов и ярких деревянных конструкций, которые не пострадают от переменчивой пермской зимы.
Ледовый городок-2024 будет изображать праздничный стол «Большого пермского чаепития». Деревянные горки покрасят в белый цвет, задрапируют нетканым материалом типа спандбонда и таким образом стилизуют под скатерти. Всего построят 10 горок, четыре самых больших будут иметь высоту ската в 3 метра. Не забудут и про низенькие горки-покатушки для самых маленьких.
В центре новогоднего стола будут возвышаться три чайных сервиза изо льда. Одним из них вряд ли могли пользоваться пермяки во время чаепитий: его изготовили в единственном экземпляре в Петербурге в 1756 году для императрицы Елизаветы Петровны, бока чашек и чайника украсили рельефными разноцветными цветочками. А вот ленинградский сервиз «Кобальтовая сеточка», который завоевал в 1958 году золотую медаль на Всемирной выставке, был очень популярен в народе. Самая высокая ледяная скульптура одного из сервизов будет иметь почти четырехметровую высоту.
Внутри льда в вечернее время будут светиться разноцветные гирлянды из светодиодов.
Также на ледяной столешнице расставят блюда изо льда, а в них поместят эскизы тортов, изготовленных пермскими кулинарами.
Ну, а праздничную 30-метровую ель на эспланаде уже начали устанавливать. Ее украсят гирляндами «Звездная ночь», «Имперский дворец» и «Имперский стиль», а в качестве ограждения установят световые декорации. Церемония зажжения новогодней красавицы-ели состоится 14 декабря.