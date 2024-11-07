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В Уфе пропал 40-летний Венер Мингажев

О мужчине нет вестей еще с лета.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски пропавшего 40-летнего Венера Мингажева. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По информации добровольцев, в последний раз уфимца видели еще летом, 28 августа. С тех пор никто с ним на связь выйти не может. Поиски осложняются тем, что близкие не знают, в чем был Венер Мингажев в день пропажи.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные, зеленые глаза.

Если вам известно местонахождение жителя Башкирии, просьба звонить 112 или 8−800−700−54−52.

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