Из-за сильного ветра, снега и ограниченной видимости на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области ограничили движение транспорта.
— В границах Новосибирской области с 947 по 1454 километр ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» с 16:00 до 21:00 7 ноября, — предупредили в Госавтоинспекции региона.
Там также уточнили, что время действия ограничения могут увеличить, если плохая погода сохранится. Водителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок.
Ранее стало известно, что сильный ветер сорвал кровлю постройки на улице Золотодолинской. На место выезжали сотрудники МАСС.