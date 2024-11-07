Бюджет Иркутской области на 2025 год обсудили на публичных слушаниях

Публичные слушания, посвященные областному бюджету на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов прошли в Законодательном Собрании Иркутской области — это обязательная процедура перед принятием документа. Председателем на них выступил глава комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Александр Лаутин, участвовали депутаты регионального парламента, аудиторы Контрольно-счетной палаты, представители регионального правительства, главы территорий и муниципальных Дум, представители общественных объединений.
Министр финансов Приангарья Наталия Бояринова озвучила основные параметры главного финансового документа региона, рассказала о том, какую долю в нем будут занимать средства, направленные на исполнение мероприятий национальных проектов: Иркутская область подала заявки на участие в 11 из 19 существующих, предполагаемое финансирование в 2025 году составит 55,7 млрд рублей. Значительная часть областной казны будет направлена на обеспечение социальных обязательств — более 190 млрд рублей.
Общественники обратили внимание на необходимость обеспечить полное финансирование зарплат работников бюджетной сферы. В этой связи, как пояснила вице-спикер регионального парламента Наталья Дикусарова, уже готовятся соответствующие изменения в два областных закона.
Обсуждалась также помощь предприятиям, работающим в сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Все прозвучавшие предложения направят в правительство Иркутской области.