Бюджет Иркутской области на 2025 год обсудили на публичных слушаниях

Министр финансов Приангарья Наталия Бояринова озвучила основные параметры главного финансового документа региона, рассказала о том, какую долю в нем будут занимать средства, направленные на исполнение мероприятий национальных проектов: Иркутская область подала заявки на участие в 11 из 19 существующих, предполагаемое финансирование в 2025 году составит 55,7 млрд рублей. Значительная часть областной казны будет направлена на обеспечение социальных обязательств — более 190 млрд рублей.