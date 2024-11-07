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Свердловскую область накроют шквалистый ветер и снегопады

На Средний Урал надвигаются снег и мощный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Свердловскую область накроет непогода. В регион придут снегопады, гололедица и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентр.

— Ожидаемые плюсовые температуры будут сопровождаться осадками (преимущественно в виде снега) и существенным усилением ветра (особенно в субботу), — рассказал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Так, ночью 8 ноября похолодает до −11 градусов. Днем же потеплеет до −2 градусов. Погода будет облачной, сопровождается снегом. Ветер будет достигать 12 метров в секунду. В ночь на 9 ноября прогнозируется −8 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область пришли зимние холода. В регионе температура воздуха опустилась до −23 градусов.