Свердловскую область накроют шквалистый ветер и снегопады

Свердловскую область накроет непогода. В регион придут снегопады, гололедица и шквалистый ветер. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентр.
— Ожидаемые плюсовые температуры будут сопровождаться осадками (преимущественно в виде снега) и существенным усилением ветра (особенно в субботу), — рассказал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Так, ночью 8 ноября похолодает до −11 градусов. Днем же потеплеет до −2 градусов. Погода будет облачной, сопровождается снегом. Ветер будет достигать 12 метров в секунду. В ночь на 9 ноября прогнозируется −8 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.
Ранее стало известно, что в Свердловскую область пришли зимние холода. В регионе температура воздуха опустилась до −23 градусов.