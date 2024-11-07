Свердловскую область накроют шквалистый ветер и снегопады

Так, ночью 8 ноября похолодает до −11 градусов. Днем же потеплеет до −2 градусов. Погода будет облачной, сопровождается снегом. Ветер будет достигать 12 метров в секунду. В ночь на 9 ноября прогнозируется −8 градусов. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.