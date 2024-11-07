Цыганский табор, который поселился под Кстовом, приехал из Челябинской области

Цыганская этническая группа, которая временно проживала в частном доме в Кстовском районе, оказалась цыганами, сбежавшими из Челябинской области. Это произошло после жестокого убийства женщины-таксиста в городе Коркино, сообщают журналисты в программе «Кстати».
Тогда в Коркине начались стихийные выступления местных жителей против цыганской диаспоры. Некоторые семьи решили бежать, в том числе и семья из более чем 30 человек, которые и сняли частный дом под Кстовом.
На следующий день соседи обнаружили новых жильцов и обратили внимание на машины с челябинскими номерами и сразу сообщили в полицию.
При этом сам владелец частного дома рассказал, что на встречу к нему приехали шесть мужчин и несколько женщин с детьми, показали документы и обговорили все условия. А когда позвонил участковый и попросил приехать к коттеджу, жильцов оказалось намного больше.
После «облавы» цыгане покинули дом, но оставили после себя выбитые двери, разбросанные вещи и кучи мусора. Куда они уехали — неизвестно.
Напомним, что силовики нагрянули с проверкой к цыганской этнической группе, которая временно проживала в частном доме в Кстовском районе. Как выяснилось, там одновременно находились 36 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.
Приезжих также проверили на соблюдение законодательства и провели с ними профилактические беседы. Все они оказались зарегистрированы в других регионах России. Трех человек привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — выяснилось, что они не посещают школу. Также был установлен факт нарушения правил хранения зарегистрированного пневматического оружия.
5 ноября цыганская группа покинула Нижегородскую область.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двух нижегородцев поймали на фиктивной постановке на миграционный учёт мигрантов из ближнего зарубежья. Жители Московского и Приокского районов якобы поселили в своих квартирах четверых мигрантов, но на самом деле предоставлять им свои квадратные метры не собирались.