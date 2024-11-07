Цыганский табор, который поселился под Кстовом, приехал из Челябинской области

Приезжих также проверили на соблюдение законодательства и провели с ними профилактические беседы. Все они оказались зарегистрированы в других регионах России. Трех человек привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — выяснилось, что они не посещают школу. Также был установлен факт нарушения правил хранения зарегистрированного пневматического оружия.