Эксперт Александров: ИИ сможет предсказывать результаты научных исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) через 10 лет сможет с высокой точностью предсказывать результаты некоторых научных экспериментов, что позволит сократить время разработки лекарств и новых материалов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией молекулярного моделирования Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров.
«Сейчас ученые публикуют в открытом доступе результаты только успешно проведенных экспериментов, которые составляют примерно 10% от всех исследований. При этом доступа в информации о неудачных опытах у научного сообщества нет. В результате многие ученые, не зная этого, повторяют путь своих коллег и также не приходят к желаемому результату. Через 10 лет ИИ за счет обучения в том числе на этих данных сможет предсказывать с высокой точностью результаты экспериментов. Это позволит ускорить, в первую очередь, разработку новых материалов и медицинских препаратов», — сказал Александров корреспонденту ТАСС на конференции «Национальная технологическая революция 20.35».
Эксперт отметил, что в настоящее время исследователи сначала несколько дней изучают литературу, в том числе работы коллег, по заданной теме и после этого в течение нескольких месяцев производят расчеты и подбор методов синтеза тех или иных соединений.
«В будущем ученые смогут попросить нейросеть, например, спрогнозировать возможность использования материалов в качестве мембраны. И результат, который занимал месяцы, будет готов в течение нескольких дней», — заключил он.
Конференция (баркемп) «Национальная технологическая революция 20.35» проходит 7−8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.