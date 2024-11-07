Эксперт Александров: ИИ сможет предсказывать результаты научных исследований

«Сейчас ученые публикуют в открытом доступе результаты только успешно проведенных экспериментов, которые составляют примерно 10% от всех исследований. При этом доступа в информации о неудачных опытах у научного сообщества нет. В результате многие ученые, не зная этого, повторяют путь своих коллег и также не приходят к желаемому результату. Через 10 лет ИИ за счет обучения в том числе на этих данных сможет предсказывать с высокой точностью результаты экспериментов. Это позволит ускорить, в первую очередь, разработку новых материалов и медицинских препаратов», — сказал Александров корреспонденту ТАСС на конференции «Национальная технологическая революция 20.35».