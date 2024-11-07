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4,3 км автодорог отремонтировали в Заларинском районе

На работы потратили 280 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Заларинском районе обновили 4,3 километра автомобильных дорог. Работы проходили по специальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и на них выделили более 280 миллионов рублей. Отремонтированные участки открыли в торжественной обстановке.

— В этом году Заларинский район стал участником программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ремонт трех участков повысит комфорт и безопасность для жителей сельской местности, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Также были обновлены опоры моста через реку Залари. Проведен капремонт участка улицы Центральной в селе Холмогой. Положено почти три десятка водопропускных труб, обновлены пешеходные дорожки и дорожное полотно. В селе Владимир помимо вышеперечисленных работ, провели благоустройство и освещение, а в рабочем поселке Залари отремонтировали улицу Садовую.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отмечают рост производства козьего молока. За девять месяцев прошлого года было произведено продукции на 12 тонн меньше чем в этом.