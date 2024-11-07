4,3 км автодорог отремонтировали в Заларинском районе

Также были обновлены опоры моста через реку Залари. Проведен капремонт участка улицы Центральной в селе Холмогой. Положено почти три десятка водопропускных труб, обновлены пешеходные дорожки и дорожное полотно. В селе Владимир помимо вышеперечисленных работ, провели благоустройство и освещение, а в рабочем поселке Залари отремонтировали улицу Садовую.