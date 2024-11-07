Онколог объяснил, почему в Беларуси выявляют 60 000 случаев заболевания раком

Он обратил внимание на то, что РНПЦ курирует также Минскую область. По этой причине каждую недели врачи выезжают в какой-то район для оказания консультативной и организационной помощи. Специалист заметил, что аналогичное происходит и во всех остальных областях, добавив, что выезжают и в областные центы, где находятся межрайонные диспансеры.