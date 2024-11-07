Онколог объяснил, почему в Беларуси выявляют 60 000 случаев заболевания раком

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков объяснил, почему в Беларуси выявляют каждый год около 60 000 случаев заболевания раком, передает БелТА.
По его словам, за последние 20 лет замете рост числа снова обнаруженных случаев заболеваний раком. Поляков пояснил, что указанная тенденция характерна для многих стран.
— Постепенно мы приближаемся к 60 тыс. вновь выявленных пациентов ежегодно. Это говорит о том, что ранняя диагностика и вообще диагностика в нашей стране поставлена на достаточно высокий уровень, — заявил специалист.
Он обратил внимание на то, что РНПЦ курирует также Минскую область. По этой причине каждую недели врачи выезжают в какой-то район для оказания консультативной и организационной помощи. Специалист заметил, что аналогичное происходит и во всех остальных областях, добавив, что выезжают и в областные центы, где находятся межрайонные диспансеры.
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