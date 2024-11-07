Национальный проект преображает дороги в городах и малых населенных пунктах

В Тверской и Московской областях в этом году привели в нормативное состояние трассу Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Она связывает между собой два региона, соединяет две федеральные дороги: М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» и позволяет выехать на М-1 «Беларусь». По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок.