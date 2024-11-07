В Перми скончалась профессор ПГНИУ, доктор наук Лидия Переведенцева

Пермский госуниверситет сообщил о смерти профессора кафедры ботаники и генетики растений, доктора биологических наук Переведенцевой Лидии Григорьевны. Известный ученый и автор научно-популярной литературы скончалась 6 ноября 2024 года в возрасте 75 лет.
Лидия Переведенцева родилась 27 декабря 1948 года в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермской области. В 1966 году окончила среднюю школу № 7 с золотой медалью и поступила на факультет биологии и химии в Пермский государственный педагогический институт, который окончила в 1971 году с отличием.
В 1975—1978 годах Лидия Григорьевна обучалась в очной аспирантуре в Институте экологии растений и животных УрО АН СССР в Свердловске, защитила кандидатскую диссертацию. Продолжив свои научные исследования, в 1999 году защитила докторскую диссертацию на тему «Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области».
Многие годы своей жизни Лидия Григорьевна отдала родному пединституту. Работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре ботаники. В 2003 году она стала профессором кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного университета.
Лидия Переведенцева опубликовала более 180 научных работ, являлась автором и соавтором научных и научно-популярных книг, включая «Грибы России» (1995), «Стоит Антошка на одной ножке» (2000), «Лекарственные грибы Пермского края» (2011), «Красная книга Пермского края» (2008), «Атлас Пермского края» (2012) и многих других. На протяжении многих лет Лидия Григорьевна возглавляла учебно-методическую комиссию биологического факультета ПГНИУ.
В 2006 году ей присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2012 году Лидия Переведенцева стала лауреатом конкурса ПГНИУ на лучшую научно-исследовательскую работу, а в 2021 году — лауреатом I степени премии Пермского края.
В Пермском университете вспоминают, Лидия Григорьевна вдохновляла на научные исследования студентов, передавая им свои знания и любовь к изучению грибов, ее лекции отличались глубиной мысли и увлекательностью, она умела сделать сложные темы доступными и интересными. Она оставила после себя не только научные труды, но и теплые воспоминания у всех, кто с ней общался.
Пермский университет, биологический факультет, кафедра ботаники и генетики растений, Ботанический сад им. Генкеля, Пермское отделение Русского ботанического общества выражают глубокие соболезнования родным и близким Лидии Григорьевны Переведенцевой.
Прощание состоится 9 ноября в первом корпусе ПГНИУ на ул. Букирева, 15). О времени прощальной церемонии станет известно позже.