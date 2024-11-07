В Перми скончалась профессор ПГНИУ, доктор наук Лидия Переведенцева

В Пермском университете вспоминают, Лидия Григорьевна вдохновляла на научные исследования студентов, передавая им свои знания и любовь к изучению грибов, ее лекции отличались глубиной мысли и увлекательностью, она умела сделать сложные темы доступными и интересными. Она оставила после себя не только научные труды, но и теплые воспоминания у всех, кто с ней общался.