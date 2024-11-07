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Онколог назвал два самых распространенных вида рака в Беларуси

Врач-онколог рассказал про самые распространенные виды рака в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков назвал два самых распространенных вида рака с Беларуси, сообщает БелТА.

Он обратил внимание на то, что, согласно статистике, у мужчин самым распространенным видом рака является рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Специалист заметил, что это общемировая тенденция.

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова отметил, что это именно те патологии, на которые обращают внимание в первую очередь при ранней диагностике, скрининге, диспансеризации белорусов.

Ранее онколог объяснил, почему в Беларуси выявляют 60 000 случаев заболевания раком.

Тем временем врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске.

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.