Онколог назвал два самых распространенных вида рака в Беларуси

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Поляков назвал два самых распространенных вида рака с Беларуси, сообщает БелТА.
Он обратил внимание на то, что, согласно статистике, у мужчин самым распространенным видом рака является рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Специалист заметил, что это общемировая тенденция.
Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова отметил, что это именно те патологии, на которые обращают внимание в первую очередь при ранней диагностике, скрининге, диспансеризации белорусов.
Ранее онколог объяснил, почему в Беларуси выявляют 60 000 случаев заболевания раком.
Тем временем врач сказала, что каждый двадцатый взрослый болеет сахарным диабетом в Минске.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.