Движение транспорта закроют на улице Ипподромной в Иркутске

В Иркутске закроют для движения участок улицы Ипподромной. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, ограничение начнет действовать с восьми утра 13 ноября.
— До 22:00 29 декабря будет закрыто движение транспорта по улице Ипподромной от пересечения с Култукской до дома на Ипподромной, 194, — поделились в пресс-службе администрации.
Ограничить движение решили не просто так. Это связано с возведением теплосети от тепловой магистрали на Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством НПС «Ядринцева».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Усолья-Сибирского пожаловались на большие ямы на дорогах.