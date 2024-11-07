В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях разгула стихии

Городские службы в Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на мегаполис штормового ветра в четверг, 7 ноября. Как сообщили в пресс-центре мэрии, к 16:00 в в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 обращение.