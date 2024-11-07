В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях разгула стихии

Городские службы в Новосибирске устраняют последствия обрушившегося на мегаполис штормового ветра в четверг, 7 ноября. Как сообщили в пресс-центре мэрии, к 16:00 в в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 обращение.
9 из них касались поваленных деревьев, 5 — повреждённых ветром крыш и заборов, 4 — упавших дорожных знаков. Также поступило сообщение об обрыве электропроводов и опрокинутой остановке общественного транспорта.
Так в Академгородке штормовым ветром сорвало часть кровли со здания ботанического сада СО РАН, обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели МАСС и районные службы, которым удалось закрепить сорванную кровлю.
Сотрудники ДЭУ убирают с проезжей части упавшие ветви деревьев, повреждённые деревья, разнесённые ветром строительные материалы. Также последствия урагана устраняют районные МКУ, ГЦОДД, Горсвет, МАСС и управляющие компании, сообщили в мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе.