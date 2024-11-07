Академик РАН Нетесов рассказал об известных разновидностях вируса Коксаки

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Около 50 разновидностей вирусов Коксаки выявлено сейчас во всем мире, поэтому только по симптомам невозможно определить конкретный серотип инфекционного агента. Для установления диагноза необходимо обратиться к врачу и сдать анализы, сообщил ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.
Ранее газета «Известия» подсчитала, что жалобы на заражение Коксаки фиксируются минимум в девяти регионах РФ. Речь шла о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской областях. Роспотребнадзор ранее взял на контроль процедуру утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах РФ.
«Вирусом Коксаки очень редко болеют взрослые люди, чаще всего, это дети до пяти лет. Симптомы бывают разные. Разновидностей вирусов Коксаки около 50, только серотипов 29. Поэтому проговорить все симптомы — это все равно, что просто перечислить десяток слов. Окончательный диагноз должен ставиться по данным лабораторных анализов», — сказал ученый.
По словам академика РАН, вирусы Коксаки были открыты более 70 лет назад, каждый год они вызывают небольшие вспышки желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, в том числе в России. Основная сложность заключается в том, что пути попадания этой инфекции и циркуляции в стране каждый раз разные. «Вы никогда не можете оговорить всех возможных случаев, когда человек подхватил его. Это трудно восстановить, тем более что инкубационный период длится несколько дней. Человек забывает, чего он касался и с кем контактировал», — сказал Нетесов.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложное течение заболевания, смертельных случаев Коксаки пока не зарегистрировано.
«Есть такая разновидность вирусов Коксаки, которая называется “Болезнь рук, ног и рта”. При этом ладони и ступни ног покрываются пятнами, которые иногда превращаются даже в небольшие язвочки. Это, конечно, не очень легкое заболевание, но неизвестны до сих пор случаи, чтобы от него умирали», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что непроверенные источники и громкие заголовки в СМИ лишь сеют хаос среди жителей.
Ученый отметил, что острый период при постановке диагноза заболевания может длиться от недели до 10 дней. «Однако в настоящее время лечение симптоматическое, нет специфических лекарств для лечения заболевания, вызванного вирусом Коксаки. Их еще не придумали, потому что, во-первых, это нелегко сделать, во-вторых, разновидностей вирусов Коксаки много», — сообщил вирусолог.
О вирусе.
Вирус Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая сопровождается температурой и сыпью, источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус в основном заражает маленьких детей при попадании в организм с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.