Академик РАН Нетесов рассказал об известных разновидностях вируса Коксаки

По словам академика РАН, вирусы Коксаки были открыты более 70 лет назад, каждый год они вызывают небольшие вспышки желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, в том числе в России. Основная сложность заключается в том, что пути попадания этой инфекции и циркуляции в стране каждый раз разные. «Вы никогда не можете оговорить всех возможных случаев, когда человек подхватил его. Это трудно восстановить, тем более что инкубационный период длится несколько дней. Человек забывает, чего он касался и с кем контактировал», — сказал Нетесов.