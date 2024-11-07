На омской трассе ограничили движение транспорта из-за снежной бури

На участке федеральной трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск ввели временное ограничение на движение транспорта.
«7 ноября с 16:00 (время местное) временно ограничено движение для грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участках автодороги Р-254 “Иртыш” км 947+666 — км 1441+400 и км 1442+660 — км 1454+009 в границах Новосибирской области», — сообщает ФКУ «Сибуправтодор».
Причиной стало ухудшение погоды — сильный снегопад, метель, порывы ветра до 25 м/с и снижение видимости до 50 метров. Ограничение планируется снять около 21:00, но возможно продление в зависимости от погодных условий.
На трассе работает спецтехника для расчистки и улучшения дорожной ситуации. Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать условия на дороге.