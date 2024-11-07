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«Это рэкет, у меня отжали собственность». Хозяин-живодер решил судиться за отобранную у него тигрицу Лауру

На Кубани хозяин изъятой тигрицы Лауры намерен вернуть ее через суд.

Простой кровельщик Валерий Гривенный привел Лауру в свой дом после развода с женой. Купил в зоопарке по совету знакомой. Говорит, было скучно, а тут хоть какая-то живая душа. Место для нее нашел сразу — на цепи в сарае. Лаура четыре года жила во дворе, раз в месяц ее вывозил на прогулку в поля, подальше от людских глаз. Но, по словам, хозяина, опасности она и так не представляла.

«Она ручная, никому не мешала. Ну иногда кричала, но это от скуки или когда пить просила», — рассказал «КП»-Кубань" Валерий.

Вопросы у надзорных органов к мужчине были раньше. В прошлом году приезжали из Росприроднадзора, чтобы проверить документы на олененка, который также жил у Валерия. Но там все было в порядке, и вопросы, по рассказу станичника, отпали. А этой осенью в дом опять постучали — пришли забирать Лауру.

«Это все сосед, — уверен Валерий. — Он никому жизни не дает. Чем ему помешала Лаура, его вообще не касается, кто у кого живет».

Четырехлетнюю тигрицу у Валерия изъяли. Не без боя. Мужчина убегал с ней по дворам, но животное обессилило и остановилось. Лауру усыпили и отвезли к дрессировщикам в Ростовскую область, а потом в хоспис в Санкт-Петербург.

«Мне не дали акт изъятия. Это похоже на рэкет, отжали животное. Документы на нее у меня есть, но теперь я буду показывать их только в суде», — жалуется Валерий.

Обвинения в жестоком обращении с тигрицей мужчина отрицает — бил палкой, но хотел, чтобы она быстрее шла, когда они убегали, а за нос хватал ради шутки.

«Вы посмотрите, как в цирке дрессировщики с тиграми обращаются… А тут за нос схватил! Да если бы ей было больно, она бы сразу цапнула меня, не стала терпеть!», — считает Валерий.

Сейчас решается вопрос о возбужении уголовного дела в отношении хозяина.

Но специалисты утверждают, что насилие все же было. Об этом говорит поведение Лауры. Она закрывает морду лапами, когда кто-то приближается к ней, и сразу занимает защитную позицию.

«Бывший хозяин сильно запугал и забил ее. Такое бывает, к сожалению, как с людьми, так и с животными. В целом она держится неплохо. Кушает хорошо. Но пока в стрессе. У нас много животных, что тоже пока составляет ей дискомфорт. И дорога была длинной и тяжелой», — отметил руководитель хосписа «Дом тигра» Дмитрий Ким.

Валерий уже отбыл наказание за административку. На днях вышел из СИЗО. А впереди его ждет уголовное разбирательство.

«Мужчину привлекут к ответственности за жестокое обращение с животным», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Судьба Лауры пока не решена. Где она будет жить в дальнейшем, неизвестно.

КСТАТИ.

В России запрещено содержать диких животных в домашних условиях, в том числе тигров. Если такое нарушение обнаружат, то зверей отправляют в естественную среду обитания или в специализированные учреждения. Любителям экзотики грозит штраф до 1 рублей или уголовная ответственность.

флора и фауна