«Это рэкет, у меня отжали собственность». Хозяин-живодер решил судиться за отобранную у него тигрицу Лауру

Простой кровельщик Валерий Гривенный привел Лауру в свой дом после развода с женой. Купил в зоопарке по совету знакомой. Говорит, было скучно, а тут хоть какая-то живая душа. Место для нее нашел сразу — на цепи в сарае. Лаура четыре года жила во дворе, раз в месяц ее вывозил на прогулку в поля, подальше от людских глаз. Но, по словам, хозяина, опасности она и так не представляла.