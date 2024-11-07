«Мама отлучилась буквально на минуту»: в Башкирии тракторист, задавивший трехлетнего малыша, предстанет перед судом

— Старшая 14-летняя дочь Гульнара и ее младший брат Адель вышли с мамой на улицу, когда та заметила, что забыла в гостях телефон, и пошла обратно за ним в дом. Она отлучилась буквально на минуту. Мальчик сидел на велосипеде, рядом стояла сестра. Они находились рядом с узкой дорогой, на обочине ждали маму, которая уже выходила со двора. Трактор ехал без фар на высокой скорости. Все произошло за доли секунды. Никто не успел среагировать. Семья эта абсолютно непьющая, все порядочные, работящие и хорошие люди! Троих детей воспитывали в любви и заботе. До сих пор сложно поверить, что с ними могла произойти такая беда, — позже рассказывали в беседе с «Комсомолкой» знакомые семьи.