«Мама отлучилась буквально на минуту»: в Башкирии тракторист, задавивший трехлетнего малыша, предстанет перед судом

В Зианчуринском районе Башкирии перед судом предстанет 55-летний местный житель, по чьей вине погиб трехлетний ребенок. Мужчина сел пьяным за руль трактора (хотя у него не было даже прав!) и не заметил, как под колесами оказался малыш… После наезда тракторист даже и не подумал остановиться, чтобы оказать помощь, а просто уехал с места происшествия. Вскоре его задержали сотрудники полиции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места его происшествия», и вот на днях материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Подробности этой печальной истории вспоминала «КП-Уфа».
МАТЬ ОТЛУЧИЛАСЬ БУКВАЛЬНО НА МИНУТУ.
Напомним, все произошло вечером 24 августа в селе Юлдыбаево. Многодетная семья гостила у родственников, а потом засобиралась домой. В какой-то момент трехлетний Адель (имя несовершеннолетних изменены — Ред.) оказался один на улице — и за эти считанные минуты произошла трагедия.
— Старшая 14-летняя дочь Гульнара и ее младший брат Адель вышли с мамой на улицу, когда та заметила, что забыла в гостях телефон, и пошла обратно за ним в дом. Она отлучилась буквально на минуту. Мальчик сидел на велосипеде, рядом стояла сестра. Они находились рядом с узкой дорогой, на обочине ждали маму, которая уже выходила со двора. Трактор ехал без фар на высокой скорости. Все произошло за доли секунды. Никто не успел среагировать. Семья эта абсолютно непьющая, все порядочные, работящие и хорошие люди! Троих детей воспитывали в любви и заботе. До сих пор сложно поверить, что с ними могла произойти такая беда, — позже рассказывали в беседе с «Комсомолкой» знакомые семьи.
Четырехтонная махина МТЗ-80 наехала на ребенка, а потом, даже не затормозив, скрылась. Когда подбежали родители, малыш был еще жив. Его экстренно с помощью санавиации перевезли в Баймак и госпитализировали. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, но полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Через 2 дня Адель скончался в реанимации, так и не придя в сознание…
Позже выяснилось, что у мужчины не было прав по управлению трактором.
СЕЛ ЗА РУЛЬ ПЬЯНЫМ И БЕЗ ПРАВ.
Уже вечером 27 августа с заявлением о ДТП выступил Следственный комитет Башкирии. Там подтвердили, что тракторист действительно выехал на правую обочину, где находились дети. Но он не только сбил малыша, но еще и скрылся с места происшествия, даже не заметив, что наехал на мальчика. Позже медосвидетельствование показало, что у мужчины было 0,869 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Следователи возбудили уголовное дело, на резонансное ДТП обратил внимание и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя местного управления ведомства доклад о ходе расследования.
Удивительно, но многие сельчане положительно отзывались о трактористе.
— Он состоятельный мужик, у него одна из примерных семей в нашей деревне, свое хозяйство, большой дом, многодетный. Его не оправдываю! Просто хочу сказать, что он оказался не в том месте и не в то время… — писали в соцсетях соседи тракториста.
— Ни в чем его не оправдываю, но он не пьяница. Очень хорошо относится к своей семье и окружающим. Жаль, что все так произошло… — сокрушались другие.
ГРОЗИТ ДО 12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Как рассказали в региональном Следственном комитете, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Все время, пока шло расследование, он находился в следственном изоляторе. И вот спустя 2 с небольшим месяца материалы уголовного дела были переданы в межрайонный суд. Сейчас трактористу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
— Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе ведомства.