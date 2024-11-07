Губернатор Иркутской области встретился с представителями компании-инвестора

Для того, чтобы получить консультацию по возможным мерам поддержки, компания может обратиться в Фонд развития промышленности Иркутской области. Как пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, на прошедшей встрече были достигнуты определенные договоренности, для поддержки инвестпроекта будет создана рабочая группа. Все оказанные меры должны способствовать расширению производства в Приангарье, созданию новых сельхозпроизводств и возможных других подразделений компании, поскольку она действует сразу в нескольких отраслях. В частности, расширение производства, по словам руководителей компании, будет связано и с закупкой зерна у местных аграриев.