Появились подробности задержания последнего беглеца из колонии Липецка

26 октября 2024 года шестеро осужденных сбежали из липецкой исправительной колонии № 2 общего режима. Для побега они вырыли длинный тоннель, по которому и смогли беспрепятственно покинуть режимное учреждение.
Практически всех беглецов вскоре поймали. Но одному из заключенных удалось довольно долго прятаться в заброшенном доме в Тамбовской области. Однако оперативники УФСИН смогли вычислить местонахождение преступника. Беглеца задержали, сопротивления правоохранителям он не оказал.
О задержанном заключенном известно, что его зовут Тургун Абдуллаев, он имеет гражданство Узбекистана. В липецкой колонии 28-летний мужчина отбывал 12 лет лишения свободы за изнасилование. После бегства из зоны Тургун собирался покинуть территорию России. Мужчина расспрашивал жителей Тамбовской области, в какой стороне от региона находится граница с Казахстаном.
Теперь Абдуллаев стал фигурантом нового уголовного дела, по которому ему добавят до пяти лет лишения свободы к уже имеющемуся сроку за совершенное ранее преступление. Мужчину поместили в следственный изолятор.