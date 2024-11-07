Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности задержания последнего беглеца из колонии Липецка

Сбежавший заключенный липецкой исправительной колонии прятался в заброшенном доме в Тамбовской области, пишет «Российская газета».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Задержан последний беглец из колонии Липецка.
Источник: Российская газета

26 октября 2024 года шестеро осужденных сбежали из липецкой исправительной колонии № 2 общего режима. Для побега они вырыли длинный тоннель, по которому и смогли беспрепятственно покинуть режимное учреждение.

Практически всех беглецов вскоре поймали. Но одному из заключенных удалось довольно долго прятаться в заброшенном доме в Тамбовской области. Однако оперативники УФСИН смогли вычислить местонахождение преступника. Беглеца задержали, сопротивления правоохранителям он не оказал.

О задержанном заключенном известно, что его зовут Тургун Абдуллаев, он имеет гражданство Узбекистана. В липецкой колонии 28-летний мужчина отбывал 12 лет лишения свободы за изнасилование. После бегства из зоны Тургун собирался покинуть территорию России. Мужчина расспрашивал жителей Тамбовской области, в какой стороне от региона находится граница с Казахстаном.

Теперь Абдуллаев стал фигурантом нового уголовного дела, по которому ему добавят до пяти лет лишения свободы к уже имеющемуся сроку за совершенное ранее преступление. Мужчину поместили в следственный изолятор.