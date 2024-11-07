Появились подробности задержания последнего беглеца из колонии Липецка

О задержанном заключенном известно, что его зовут Тургун Абдуллаев, он имеет гражданство Узбекистана. В липецкой колонии 28-летний мужчина отбывал 12 лет лишения свободы за изнасилование. После бегства из зоны Тургун собирался покинуть территорию России. Мужчина расспрашивал жителей Тамбовской области, в какой стороне от региона находится граница с Казахстаном.