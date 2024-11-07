«Мне доверили целый город!»: Альберт Муталов возглавил администрация Салавата

Сегодня, 7 ноября, главой администрации башкирского города Салават стал Альберт Муталов. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Решение о назначении приняли депутаты Совета городского округа. В своей публикации новый мэр выразил готовность работать на благо каждого горожанина и прислушиваться к их мнениям и идеям. В приоритете градоначальник ставит развитие инфраструктуры, поддержку бизнеса, улучшение социальной сферы и охрану окружающей среды.
Муталов выразил веру в то, что у него вместе с жителями Салавата получится создать комфортные условия для жизни и работы, а также сделать город еще более привлекательным и уютным.
— Мне доверили целый город! Очень ответственно. Сейчас — только вперед! Работать в команде, там, где живешь, с теми — кто рядом! — заявил новый глава городской администрации.
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