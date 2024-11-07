80% опрошенных в Ростовской области экономят зарплату

Даже при таких условиях 60% из опрошенных на Дону не хватает на жизнь более 20 тысяч рублей в месяц. Еще 27% признались, что им хотелось бы получать от 15 до 20 тысяч рублей дополнительно. Некоторые признались, что из экономии периодически отказываются от приобретения новой одежды и путешествий.