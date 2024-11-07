80% опрошенных в Ростовской области экономят зарплату

В Ростовской области доля работников, которым полностью хватает зарплаты на основные нужды, снизилась до 23%. К такому выводу пришли аналитики портала hh.ru.
Опрос показал, что оплата труда у 41% респондентов не покрывает основные нужды, еще 36% с трудом растягивают свой доход на необходимый минимум. Полностью удовлетворять потребности в рамках зарплаты получается лишь у 23% опрошенных.
— Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли, рабочему персоналу, представителям сферы безопасности, юристам, менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы. Реже на нехватку денег жалуются строители, — отметили по итогам опроса.
Кроме того, оказалось, что чаще всего зарплаты недостаточно женщинам, а в возрастных категориях финансовые сложности нередко испытывают люди 45−54 лет и от 55 лет и старше.
При этом, по данным Росстата, средняя оплата труда по стране за первое полугодие 2024 года составила 85 тысяч рублей, а денежные доходы увеличилась в годовом выражении на 8,1%.
Даже при таких условиях 60% из опрошенных на Дону не хватает на жизнь более 20 тысяч рублей в месяц. Еще 27% признались, что им хотелось бы получать от 15 до 20 тысяч рублей дополнительно. Некоторые признались, что из экономии периодически отказываются от приобретения новой одежды и путешествий.