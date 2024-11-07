В Свердловской области снизилось количество разводов

В Свердловской области в 2024 году снизилось количество как браков, так и разводов. Соответствующая информация фигурирует в отчете Свердловскстата о демографической ситуации в Свердловской области за период с января по август 2024 года. Показатели сравниваются с числами по тому же периоду в 2023 году.
Так, на один брак за указанный период в 2023 году приходится, условно говоря, примерно 0,7 развода. В 2024 году этот коэффициент снизился примерно до 0,68. Соответственно, с января по август 2024 года разводов по отношению к бракам стало меньше.
Всего за восемь месяцев 2024 года в регионе узаконили свои отношения 19 979 союзов, а разойтись решили 13 599 пар. В 2023 году за период были оформлены 20 161 брак и 14 284 развода.
Также в текущем году за расчетный период родилось 25 055 свердловчан, умер 38 631 человек, в том числе 99 малышей в возрасте до одного года. Естественная убыль населения составила 13 576 человек.