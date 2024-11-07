В Свердловской области снизилось количество разводов

В Свердловской области в 2024 году снизилось количество как браков, так и разводов. Соответствующая информация фигурирует в отчете Свердловскстата о демографической ситуации в Свердловской области за период с января по август 2024 года. Показатели сравниваются с числами по тому же периоду в 2023 году.