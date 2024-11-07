Открыты десятки связанных с развитием позвоночной грыжи вариаций генов

В их число вошли мутации в гене PDZRN3, связанном с размножением клеток и формированием новых тканей тела, а также вариации генов NGF, DCC и NCK1, которые отвечают за работу нервных окончаний и восприятие боли. Также на вероятность развития межпозвоночной грыжи влияли варианты генов CA10 и DNM1, связанных с передачей сигналов между нервными окончаниями, а мутации в генах GSDMC и CHST3 были связаны с ранним развитием межпозвоночной грыжи.