Жителям Башкирии увеличили размеры выплат при ЧС.

В Башкирии в 1,5 раза увеличили размеры выплат и финансовой помощи гражданам при ЧС регионального и межмуниципального характера. Соответствующее постановление 2 ноября приняло правительство республики. Из документа следует, что единовременную материальную помощь увеличили с 10 до 15 тысяч рублей на человека. Кроме того, предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате — с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — со 100 до 150 тысяч рублей.