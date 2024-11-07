Преподавателей — на улицу: в Воронеже сносят общежитие ВГТУ

Несмотря на то, что общежитие ВГТУ на улице Гродненской вуз относит к категории студенческих, в нем на протяжении более 40 лет проживали преподаватели и сотрудники вуза, в том числе заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений. В настоящее время в общежитии проживают пять семей.