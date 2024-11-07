Преподавателей — на улицу: в Воронеже сносят общежитие ВГТУ

В Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ, ранее Воронежский ГАСУ) сообщили о том, что общежитие № 1, которое расположено на улице Гродненская, 2, планируют снести. О таких планах представители вуза заявили журналистам. Из опубликованного документа следует, что здание общежития является аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения. Общежитие ВГТУ является федеральной собственностью.
По данным начальника управления правовой и кадровой работы Ирины Шемякиной, лица, которые выселились из общежития, письменно заявили о том, что не нуждаются в предоставлении другого жилого помещения. Однако один из выселенных, преподаватель Сергей Золотухин, заявил СМИ, что никаких бумаг не подписывал.
Несмотря на то, что общежитие ВГТУ на улице Гродненской вуз относит к категории студенческих, в нем на протяжении более 40 лет проживали преподаватели и сотрудники вуза, в том числе заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений. В настоящее время в общежитии проживают пять семей.
В начале года вуз планировал выселять жильцов через суд и рассылал им претензии за подписью ректора Дмитрия Проскурина, в которых требовал произвести добровольное выселение и окончательный расчет по всем платежам за коммунальные услуги.
«В случае вашего отказа будем вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд о принудительном выселении и о взыскании задолженности с отнесением на вас всех судебных расходов», — говорится в документе, который находится в распоряжении журналиста «ФедералПресс».
На месте снесенного общежития, вопреки слухам, жилой комплекс построен не будет, заявили в ВГТУ. По некоторым данным, на площадке планируется строительство нового 16-этажного корпуса общежития с кампусом.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на расселение жителей левого берега Воронежа могут потратить больше 2 миллиардов рублей.