В халяльной тушенке в Казахстане нашли ДНК свиньи

Эксперты рекомендуют, выбирая мясные консервы, следует отдавать предпочтение проверенным производителям с хорошей репутацией. Кроме того, покупать продукцию произведенную по ГОСТу и маркированную знаком ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского союза). Это гарантирует соответствие продукта всем необходимым стандартам качества и безопасности. Обращайте внимание на целостность упаковки: вмятины и повреждения могут свидетельствовать о нарушении условий хранения и возможной порче продукта.