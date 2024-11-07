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Молодой омич почти год катался по поддельному водительскому удостоверению

За езду без прав парня приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд вынес решение по уголовному делу 19-летнего местного жителя. Как сообщил в облпрокуратуре, молодой селянин почти целый год водил машину по поддельному водительскому удостоверению.

Выяснилось это, когда в августе его остановили сотрудники ГИБДД. Они-то и установили, что водительских прав парень никогда не получал. Тот признался — мол, купил права у неизвестного.

Парню было предъявлено обвинение по уголовной статье за приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.